Более чем на 5% увеличилось число свободных рабочих мест в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число свободных вакансий в III квартале 2018 года в Подмосковье составило почти 72 тысячи, что на 5,7% выше показателей второго. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлстата.

Сокращение рабочих мест снизилось на 19,3% по сравнению с предыдущим периодом. 2,8 тысячи человек лишились рабочих мест. По большей части работники увольнялись по собственному желанию, их число составило порядка 126 тысяч. По соглашению сторон за указанный период уволились 9,8 тысячи человек.

По данным Мособлстата, в III квартале на работу было принято 154,2 тысячи человек, из них каждый 18-й — на дополнительно введенное рабочее место. Численность принятых на работу превышает численность выбывших работников на 2,9%.