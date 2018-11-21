Более 50 подмосковных детсадов будут отремонтированы до конца 2019 года

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более чем в 50 детских садах Московской области проведут капитальный ремонт до конца 2019 года. До конца этого года в порядок приведут 15 учреждений дошкольного образования, затратив на это 280 миллионов рублей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья — министра образования области Ольгу Забралову.

По ее словам, маленькие жители региона должны посещать комфортные детские сады. В Московской области проверяют состояние дошкольных образовательных учреждений.

"Не будем останавливаться на достигнутом — программа будет продолжена. Еще многие здания требуют обновления", — заявила Забралова.

В программу ремонта включаются в первую очередь здания с уровнем износа от 70%.

В рамках программы в детских садах обновляют инженерные системы, ремонтируют стены, полы, потолки, фасады и кровли.