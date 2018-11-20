Подмосковные Бронницы признали лучшим малым городом для детей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних городов России подвели итоги девятого всероссийского конкурса "Города для детей", город Бронницы вошел в лидеры состязания. Об этом сообщил телеканал "360".

В 2018 году конкурс носил название "Город — территория детства". На нем были представлены 165 муниципалитетов из 54 российских регионов. В категории малых городов (от 20 до 100 тысяч жителей) были отмечены Бронницы (Московская область), а также Рассказово (Тамбовская область).

"В этом году принято решение о формировании новой программы фонда "Город для детей". Она будет включать в себя несколько направлений. Это прежде всего одноименный конкурс и ставшие уже традиционными встречи его участников. К ним добавятся муниципальные площадки для профессионального обмена инновационным опытом организации системы поддержки детей. [Желание] стать такими площадками, принять своих коллег уже выразили давние партнеры фонда, многолетние участники нашего конкурса — Уфа, Сызрань и Бронницы", — рассказала председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 17 декабря.