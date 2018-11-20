В МО на 90% выполнили план диспансеризации на этот год

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Московской области на 90% выполнили план диспансеризации на этот год. Более миллиона человек проверили свое здоровье в регионе, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу областного минздрава Дмитрия Матвеева.

По итогам диспансеризации в этом году порядка 358 тысяч жителей Подмосковья были признаны практически здоровыми. Еще 161 тысяча человек имеет вторую группу здоровья. Заболевания, которые требуют наблюдения или оказания медпомощи, выявлены у 540 тысяч жителей. 42% всех обследованных были направлены на второй этап диспансеризации.

По словам Матвеева, с начала года у обследованных было впервые обнаружено почти 165 тысяч случаев различных заболеваний.

"В том числе 58,4 тысячи случаев болезней системы кровообращения, 41,9 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы. Особое внимание уделяется диагностике онкологии. За 10 месяцев 2018 года в ходе диспансеризации у обследованных впервые выявлено почти 2,8 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний", — заявил министр.

Матвеев напомнил, что диспансеризация позволяет выявить различные заболевания еще на ранней стадии и оперативно начать лечение.

В этом году пройти обследования можно было не только в рабочие дни. В медучреждениях были организованы единые дни диспансеризации. Свое здоровье за 32 рабочие субботы проверили 77,5 тысячи жителей Подмосковья.