Коммунальщики Московской области подготовились к снегопадам

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 8 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц спецтехники готовы к уборке снега и наледи на территории Подмосковья в случае ухудшения погоды. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Снег на пешеходных дорожках, тротуарах и остановках должен убираться сразу после завершения снегопада, согласно областному закону "О благоустройстве". Внутридворовые проезды, тротуары, контейнерные площадки и подъезды к ним, а также пешеходные зоны должны быть убраны за 12 часов после выпадения осадков. Снег на территории Московской области будут вывозить на 287 подготовленных площадок.

Работу коммунальной спецтехники будут контролировать специалисты регионального МинЖКХ, Госадмтехнадзора и органов местного самоуправления.

В Московской области реализуется программа "Формирование современной комфортной городской среды". Так, с 2014 года в муниципалитеты поступило более 1,1 тысячи единиц коммунальной спецтехники. До конца года будет передано еще 137.