На мосту через Волгу в Дубне завершены строительные работы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В подмосковной Дубне готов к запуску мост через реку Волгу, на объекте завершены строительно-монтажные работы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Московской области.

В полном объеме работы завершат в январе следующего года. Протяженность сооружения — почти 2 километра, из которых 1,16 километра занимает сам мост. Он состоит из трех частей (правобережная и левобережная эстакады, мостовая часть с русловым пролетом) и рассчитан на скорость 80 километров в час. Планируется, что пропускная способность сооружения составит более 24 тысяч машин в сутки.

Кроме того, в ходе реализации проекта было выполнено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения и четырьмя съездами. Также территорию оборудовали пешеходными переходами, тротуарами, автопавильонами.