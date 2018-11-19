В Подмосковье задействуют свыше 2 тысяч единиц спецтехники для уборки снега

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Подмосковье для уборки снега зимой подготовлено свыше 2 тысяч единиц снегоуборочной техники, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора Московской области.

Как уточнила начальник ведомства Татьяна Витушева, на территории области определено 257 мест складирования снега, которые рассчитаны на более чем 14 миллионов кубометров снежных масс.

"Помимо этого для уборки снега муниципалитетами подготовлено более 2,3 тысячи единиц уборочной техники. Также заготовлено более 300 тысяч кубометров реагентов и 260 тысяч тонн песко-соляной смеси", — добавила Витушева.

Лидером по количеству спецтехники являются Сергиево-Посадский и Солнечногорский районы (105 и 115), городские округа Балашиха (104), Чехов (94) и Егорьевск (19). Самые большие запасы реагентов и песко-соляной смеси — в Сергиево-Посадском районе, Шаховской, Ликино-Дулеве, Лобне, Шатуре и Щелковском районе.