В Подмосковье задействуют свыше 2 тысяч единиц спецтехники для уборки снега

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Подмосковье для уборки снега зимой подготовлено свыше 2 тысяч единиц снегоуборочной техники, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора Московской области.
"Помимо этого для уборки снега муниципалитетами подготовлено более 2,3 тысячи единиц уборочной техники. Также заготовлено более 300 тысяч кубометров реагентов и 260 тысяч тонн песко-соляной смеси", — добавила Витушева.
Лидером по количеству спецтехники являются Сергиево-Посадский и Солнечногорский районы (105 и 115), городские округа Балашиха (104), Чехов (94) и Егорьевск (19). Самые большие запасы реагентов и песко-соляной смеси — в Сергиево-Посадском районе, Шаховской, Ликино-Дулеве, Лобне, Шатуре и Щелковском районе.