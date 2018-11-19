Увеличится срок выдачи научных грантов в Подмосковье

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Московская областная дума до конца 2018 года может принять законопроект, согласно которому гранты на научные проекты будут выдаваться на три года. Об этом сообщил телеканал "360".

В настоящее время правительственные гранты в областях инноваций, технологий, науки и техники выдаются властями региона на один год. За год исследования могут не дойти до реализации. Также получатели грантов обращаются за финансированием не разработки, а доработок готовой продукции.

Рассматриваемые поправки в закон "О грантах правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций" призваны разрешить ситуацию. Срок исследований увеличится с одного года до трех лет, таким образом, в конечном итоге результаты исполнения проектов выиграют в качестве, также станет возможным получить в результате реализации научно-технического проекта опытный образец.

Мособлдума может принять законопроект до начала следующего года. Сейчас активное обсуждение поправок в закон идет в комитете по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.