В Московской области будут выдавать рецепты на лекарства в электронном виде

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рецепты на лекарства в электронном виде могут начать выдавать в Подмосковье. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, сообщил телеканал "360".

Благодаря законопроекту удастся оптимизировать оформление документов и упростить выдачу необходимых лекарственных препаратов. Речь идет о выдаче рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Законопроект Московской области разрабатывается в соответствии с изменениями федерального законодательства, принятыми в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" ("Электронное здравоохранение"). Данный проект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.

Планируется, что подмосковный парламент рассмотрит законопроект до конца года.