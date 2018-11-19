Около 2 тысяч детей вернулись в семьи после соцреабилитации в Подмосковье

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Почти 2 тысячи детей вернулись в семьи после прохождения курсов социальной реабилитации в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"С начала года 1891 ребенок вернулся в родную семью после прохождения курса социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания семьи и детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа в учреждениях направлена на профилактику безнадзорности и беспризорности детей и подростков, социального сиротства, семейного неблагополучия.
Ежегодно учреждения соцобслуживания семьи и детей на стационарное обслуживание принимают более 4 тысяч человек. Среди них более 3,7 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и почти 300 женщин, попавших в кризисные ситуации.