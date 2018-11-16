Горячую линию для пациентов лечебных учреждений открыли в Подмосковье

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Подмосковье открыли горячую линию для решения вопросов, связанных с обеспечением необходимыми медикаментами и изделиями медицинского назначения в лечебных учреждениях региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

"Обращение на телефон горячей линии поможет пациенту получить необходимое лечение в стационарах в соответствии с предоставляемыми государственными гарантиями. Обращаться можно по круглосуточному номеру телефона 8 (495) 748-48-80", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Горячую линию организовали на базе государственного учреждения здравоохранения Московской области "Мособлмедсервис".

"Обеспечение жителей Подмосковья необходимыми препаратами — одна из наших приоритетных задач. Все поступающие обращения граждан на горячую линию будут оперативно обрабатываться. Еженедельно мы будем анализировать весь массив обращений", — добавил Дмитрий Матвеев.

