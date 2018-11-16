Программа "Чистая вода" улучшила водоснабжение тысячам жителей Подмосковья

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Строительство и модернизация водозаборных узлов на территории Московской области проводилось в рамках губернаторской программы "Чистая вода". После введения в строй новых и реконструированных водозаборных узлов качество воды улучшилось у 70 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

В начале текущего месяца начали работу модернизированные водозаборные узлы в Клину и Сергиево-Посадском районе.

Работа по модернизации водозаборного узла подразумевает установку современного оборудования, в том числе станции водоподготовки. В результате качество воды соответствует санитарным нормативам, уменьшается ее мутность и снижается в ней доля примесей, в том числе железа.

По губернаторской программе "Чистая вода" в текущем году улучшенное водоснабжение получат 210 жителей области. Это достигается за счет реконструкции существующих водозаборных узлов, а также строительства новых. Кроме того, потребители подключаются к Восточной системе водоснабжения.

В Подмосковье в период с 2014 по 2017 год 216 водозаборных узлов было модернизировано и построено с нуля. Также развивается Восточная система водоснабжения. Благодаря этому 1,2 миллиона жителей Московской области стали получать чистую воду, соответствующую нормам. Число граждан, обеспеченных качественной водой из централизованных источников, повысилось в регионе с 83,2 до 94%.