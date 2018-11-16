В Воскресенске завершилась реконструкция инфекционного отделения больницы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Реконструкцию инфекционного отделения районной больницы №2 завершили в Воскресенске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

"Мы стараемся не только ремонтировать учреждения здравоохранения, но и оснащать их современным медицинским оборудованием. В инфекционное отделение воскресенской больницы №2 закуплена новая медицинская техника, в частности установка для плазмофереза, оборудование для палаты интенсивной терапии", — сказал министр.

Он отметил, что теперь пациенты с гепатитом и ВИЧ-инфекцией могут получать помощь по месту жительства, а не ехать для этого в Москву или другие муниципалитеты области. Инфекционное отделение обслуживает все взрослое население Воскресенского района, это более 150 тысяч человек. Оно рассчитано на 35 круглосуточных коек с возможностью размещения до 50.