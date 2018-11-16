Ложные вызовы в подмосковную систему 112 снизились до 1%

Сотрудница на рабочем месте в Центре вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Архивное фото

Сотрудница на рабочем месте в Центре вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число ложных вызовов, которые поступают в систему 112 Московской области, сократилось до 1% от общего числа звонков, сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

По его словам, в прошлом году число ложных вызовов составляло выше 5%. Снизить этот показатель удалось после внедрения автоинформатора, который оповещает заявителя об ответственности.

Ложными звонками считают неоднократные вызовы с одного номера телефона без формулировки причины вызова, а также если заявитель нетрезв, оскорбляет оператора или сообщает, что "пошутил" о возникновении чрезвычайной ситуации. Программа автоматически перезванивает, и автоответчик предупреждает позвонившего об административной и уголовной ответственности.

Данные абонента, совершившего хулиганский вызов, вносят в базу. Если ложные звонки повторяются, всю информацию передают правоохранителям. Номер телефона система 112 не блокирует, чтобы человек смог обратиться за помощью в любой момент, когда это действительно понадобится.