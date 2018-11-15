Почти 2,5 млн человек получают соцподдержку в Подмосковье

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Порядка 2,5 миллиона жителей Московской области получают социальные льготы — это каждый третий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на брифинг представителей соцблока подмосковных думы и правительства.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила, что поддержка осуществляется адресно, но есть группы жителей, которым льготы предоставляются прежде всего.

"На первом месте в наших получателях — семьи с детьми и люди пожилого возраста. Это две категории, на которые мы обращаем внимание особое", — заявила министр.

В этом году подмосковное правительство приняло решение, согласно которому соцподдержку получают и пенсионеры, и люди предпенсионного возраста. Кроме того, количество льготников постоянно меняется, так как появляются новые категории нуждающихся в помощи граждан. Растут и средства на финансирование социальной сферы: в 2018 году выделили почти 90 миллиардов рублей.