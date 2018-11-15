Более 30 спортсменов из Подмосковья примут участие в зимней Универсиаде

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Спортсмены из Московской области поедут в составе сборной России на 29-ю Всемирную зимнюю Универсиаду. В соревнованиях, которые будут проходить 2-12 марта 2019 года в Красноярске, примут участие 32 представителя Подмосковья. Об этом сообщил телеканала "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства физической культуры и спорта.

"Выиграть зимнюю Универсиаду в Красноярске будет главной задачей для сборной России. Подмосковные спортсмены составляют немалую и важную часть национальной команды", — заявил глава ведомства Роман Терюшков.

В Универсиаде примут участие 3060 спортсменов из 50 стран. В Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Подмосковные спортсмены будут соревноваться в семи из них. В состав сборной России из Московской области вошли три керлингиста, четыре шорт-трекиста, четыре лыжника, девять биатлонистов, семь фристайлистов, два сноубордиста и три горнолыжника.

По словам Терюшкова, на Всероссийской спартакиаде молодежи этого года подмосковная сборная впервые стала второй.

"В зимних видах спорта подмосковные спортсмены тоже регулярно завоевывают награды, как на российском, так и международном уровне. Сейчас они готовятся к одному из главных соревнований в своей спортивной карьере. Попадание в окончательный состав сборной — первый этап на пути к медали на Универсиаде", — добавил министр.