Около 300 медиков трудоустроились по программе «Земский доктор» в МО за год

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. 295 врачей и фельдшеров трудоустроились в Московской области по программе "Земский доктор" с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

По его словам, всего в 2018 году в регионе по программе "Земский доктор" планируется привлечь 324 специалиста. Её цель — поддержать медиков, которые пришли работать в сельскую местность. Так, участникам программы предоставляются единовременные выплаты: фельдшерам — 500 тысяч, врачам — 1 миллион рублей.

"Мы понимаем, что достойные условия труда — один из действенных инструментов в привлечении специалистов. Нам важно, чтобы и городские, и сельские территории были охвачены вниманием врачей", — добавил министр.

Матвеев подчеркнул, что в этом году на поддержку специалистов, пришедших работать в сельские учреждения, из регионального и федерального бюджетов выделено порядка 300 миллионов рублей.

С 2012 года участниками федеральной программы "Земский доктор" стали более тысячи подмосковных врачей и фельдшеров.