В следующем году в Подмосковье завершат второй этап экореабилитации Яузы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Второй этап экологической реабилитации реки Яузы планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина.

Он добавил, что сейчас ведутся активные работы по экологической реабилитации реки Пехорки. На 2019 год запланировано завершение второго этапа экологической реабилитации Яузы, а также нескольких малых рек в Балашихе, Мытищах и Красногорске.

Помимо этого в бюджете Московской области на 2020-2021 годы предусмотрены расходы на укрепление берегов реки Оки в районе деревни Дединово Луховицкого округа, отметил министр.