В Московской области требуется эковосстановление на примерно 600 км рек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Экологическую реабилитацию необходимо провести на 600 километрах водных объектов в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экологии и природопользования области Дмитрия Куракина.

Он отметил, что ведомство обследовало значительную часть подмосковных рек. В ходе работ было выявлено, что в реабилитации нуждаются примерно 600 километров объектов.

"Главные показатели в 2019 и 2020 годах, которых мы должны добиться, — мы должны увеличить долю малых рек, которые будут полностью исследованы на предмет их экологического состояния. <…> Кроме того, мы собираемся повысить долю площади особо охраняемых природных территорий с 4,2 до 6%", — сказал Куракин.

Общая протяженность водных объектов на территории Подмосковья составляет 20 тысяч километров. В регионе активно реализуется программа реабилитации рек.