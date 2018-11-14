Мария Пичугина назначена главой комитета по ценам и тарифам Подмосковья

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Мария Пичугина назначена на должность председателя комитета по ценам и тарифам региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мария Пичугина окончила Высшую школу экономики по специальности "Финансы и кредит". С 2002 года занимала руководящие должности в организациях электро- и теплоэнергетики, а также в Министерстве энергетики Российской Федерации.

За высокие профессиональные достижения награждена почетными грамотами и благодарностями Минэнерго РФ и Министерства промышленности и энергетики России.