В Подмосковье могут увеличить штрафы за незаконную продажу табачных изделий

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Подмосковье на заседании комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка в Мособлдуме предложили ужесточить ответственность за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией. Так, соответствующие штрафы могут увеличить для должностных и юридических лиц и для граждан, сообщил телеканал "360".

По мнению председателя комитета Сергея Карселяна, такая мера поспособствует соблюдению требований в сфере торговли табачными изделиями.

Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, неустойка составит от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 6 до 11 тысяч рублей для должностных лиц, от 40 до 60 тысяч рублей — для юрлиц.

В настоящее время за несоблюдение закона граждане обязаны оплатить штраф на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

Члены комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка поддержали предложенные поправки.