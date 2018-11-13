Рождественский забег состоится в Рузском городском округе 7 января

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Рузском городском округе 7 января пройдет рождественский забег. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Также эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы администрации Рузского округа Дмитрий Шведов. Он пригласил всех желающих принять участие в рождественском забеге.

Его дистанции рассчитаны на все возрастные категории: для детей от 6 до 15 лет — 500 метров; от 16 лет и старше — 1,3 и 5 километров, а для взрослых — 10 километров.