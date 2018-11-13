Более 7,8 тысячи нарушений обнаружено при патрулировании лесов Подмосковья

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. При патрулировании лесов Подмосковья в 2018 году обнаружили 7,8 тысячи нарушений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора ГКУ МО "Мособллес" Михаила Чиркуна.

В текущем году в "Мособллес" поступило более 4 тысяч обращений, жалоб и предложений.

По словам Чиркуна, в первые 10 месяцев 2018 года было проведено свыше 19 тысяч рейдов, из них почти 4 тысячи — с правоохранителями, местной администрацией, волонтерами.

Чиркун также отметил, что в результате рейдов удалось обнаружить 7,8 тысячи нарушений лесного законодательства, возбудить 7,4 тысячи дел об административных правонарушениях, составить 6,6 тысячи протоколов и выявить 3,1 тысячи предписаний.