В Реутове появится Центр опережающей профессиональной подготовки

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Центр опережающей профессиональной подготовки появится в Реутове на базе колледжа "Энергия" в 2019 году. Свыше 300 человек пройдут обучение на его базе за первый год, сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья — министра образования региона Ольгу Забралову.

По ее мнению, в Центре опережающей профессиональной подготовки можно будет воплощать новые образовательные технологии и методики. Это позволит готовить кадры в опережающем режиме.

Забралова добавила, что в центре предусмотрены коворкинг-центр, лекторий, медиазона, зона для проектной деятельности, компьютерный класс, аудитории-трансформеры и демонстрационная зона.

"Принципиальным отличием от традиционных учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального образования, станет в том числе возможность пройти краткосрочные профессиональные программы продолжительностью не более шести месяцев", — добавила Забралова.

На базе центра будут организованы профориентационные мероприятия. У школьников появится возможность получить первую, а у студентов — вторую профессию или сформировать индивидуальную линию обучения на основе модульных программ. В группах будут учиться не более 12 человек.

"Все мероприятия и профессиональная подготовка будут проводиться за счет средств бюджета Московской области, а обучение взрослых будет проходить на платной основе", — заявила Забралова.