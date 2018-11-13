Жительница Химок представит МО на конкурсе "Воспитатель года России"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Московскую область на стартующем 17 ноября в Орле девятом всероссийском конкурсе "Воспитатель года России" представит сотрудница детского сада №52 городского округа Химки Анастасия Шлемко. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

Она напомнила, что Анастасия Шлемко уже стала лидером регионального конкурса профессионального мастерства в 2017 году, в этом году она поборется за первое место с воспитателями из 73 субъектов Российской Федерации.

По словам первого зампреда правительства Московской области, среди участников конкурса кроме воспитателей есть и инструкторы по физкультуре, и музыкальные руководители, и педагоги-логопеды. В рамках конкурса участники проведут мастер-классы для детей, сделают презентации своих взглядов на педагогику, расскажут о своих профессиональных достижениях.

Конкурс "Воспитатель года России" учредило Министерство просвещения РФ, а также профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.