В перинатальном центре в Раменском за год родилось более 3 тысяч детей

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Центр материнства и детства в Раменском районе за год работы принял 3260 детей, в том числе 40 двойняшек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

Перинатальный центр был построен в рамках государственной программы "Здравоохранение Подмосковья". Специалисты учреждения оказывают квалифицированную помощь пациенткам во время беременности и родов, а также в послеродовом периоде, рассказал министр.

В центре работает специальное отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Здесь оказывают экстренную помощь недоношенным детям и детям с патологиями, добавил он.

В 2017 году перинатальные центры открылись в Раменском, Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне и Сергиевом Посаде.