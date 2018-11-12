В перинатальном центре в Раменском за год родилось более 3 тысяч детей

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Центр материнства и детства в Раменском районе за год работы принял 3260 детей, в том числе 40 двойняшек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.
В центре работает специальное отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Здесь оказывают экстренную помощь недоношенным детям и детям с патологиями, добавил он.
В 2017 году перинатальные центры открылись в Раменском, Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне и Сергиевом Посаде.