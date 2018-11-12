Реконструкция Битвы за Москву состоится в Подмосковье 1 декабря

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Масштабная реконструкция под названием "Рассвет Победы" состоится 1 декабря в селе Иславское Одинцовского района Московской области, сообщил телеканал "360". Военно-мемориальное мероприятие приурочено к годовщине Битвы под Москвой. Контрнаступление советских войск началось 77 лет назад.

Выбор места для проведения реконструкции — село Иславское Одинцовского района — неслучаен. Именно в этом селе, во время Великой Отечественной войны располагавшемся в двух километрах от линии фронта, размещались подразделения зенитной артиллерии и проходила перегруппировка советских войск.

Более 30 патриотических клубов из Московской области в первый день зимы примут участие в постановке исторического эпизода боя 1941 года. Всего в военно-мемориальном мероприятии будут участвовать более 200 человек. В качестве зрителей ожидается свыше 3,5 тысячи гостей. Для них организаторы подготовят развлекательную программу: фронтовой концерт, выставки, интерактивные площадки. Будет работать полевая кухня.

Вход на мероприятие свободный, начало в 12.00 1 декабря.