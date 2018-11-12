Система-112 Подмосковья приняла 2,6 тысячи вызовов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Свыше 2,6 тысячи вызовов на ДТП, осуществленных с помощью оборудования ЭРА-ГЛОНАСС, приняли операторы Системы-112 Московской области. Экстренные службы реагировали на них в нормативное время. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Теперь у операторов Системы-112 есть возможность направить экстренные службы — скорую помощь, полицию, спасателей — на место происшествия без участия пострадавшего или свидетелей. Если сигнал поступает с оборудования ЭРА-ГЛОНАСС, сразу идет информация о местоположении транспортного средства и его идентификационный номер. Данные поступают в call-центр ЭРА-ГЛОНАСС, который передает карточку вызова о происшествии оператору Системы-112 на территории Подмосковья. Вызвать экстренные службы можно и с помощью специальной кнопки SOS.