Подмосковные МФЦ оборудуют зарядками для гаджетов в 2019 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В МФЦ Московской области появятся специальные ячейки для зарядки различных гаджетов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора Уполномоченного МФЦ Московской области Михаила Анисимова.

Он отметил, что в настоящее время во всех многофункциональных центрах имеется доступ к сети Wi-Fi, а в 2019 году к бесплатному интернету добавятся ячейки для зарядки гаджетов. Сейчас такие устройства имеются в многофункциональном центре Солнечногорска. Они действуют в качестве пилотного проекта уже около месяца.

"Это очень классный, положительный опыт. Первые устройства появились в Солнечногорске. Мы видим, что они действительно пользуются спросом", — подчеркнул Анисимов.