Реабилитацию рек Балашихи завершат до конца ноября

Водолазы во время очистки дна водоема от мусора. Архивное фото

Водолазы во время очистки дна водоема от мусора. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В конце ноября активисты и члены общественной палаты Балашихи оценят результаты реабилитации реки Пехорки и ее притока реки Малашки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.

Александр Коган совместно с сотрудниками администрации Балашихи и представителями подрядной организации, проводящей экореабилитацию реки, проверил ход работ по очистке Пехорки в микрорайоне Кучино. Коган отметил, что работы идут высокими темпами.

"В конце ноября с сотрудниками общественной палаты, администрацией Балашихи и активистами мы проведем итоговую проверку на всех 17 участках ‒ приемку реки Пехорки", — сказал Александр Коган.

Благодаря проведению экологической реабилитации расчищено русло Пехорки, укреплены берега, создана благоприятная среда для размножения рыбы. Генеральный директор компании-подрядчика Андрей Дымов отметил, что в настоящее время готовность работ по всем 17 участкам равна 94%.

Работы по экологической реабилитации рек Пехорки и Малашки проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева "Реабилитация малых рек Подмосковья". В ходе работ от ила очистят 18,5 километра Пехорки и 4 километра Малашки.