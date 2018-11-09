Новый экологический стандарт приняли в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На территории Московской области принят новый экологический стандарт, согласно которому весь мусор будет идти на комплексы по переработке отходов. Об этом сообщил телеканал "360".

Первые комплексы по переработке отходов уже функционируют в Серебряных прудах и Зарайске. Зарайский КПО оборудован уникальной линией для сортировки мусора. Виброгрохот отделяет мелкую органическую фракцию, а оптические сепараторы определяют типы отходов с помощью фотоэлементов. Также на линии установлены магнитные сепараторы, которые отделяют черные и цветные металлы.

Основная задача состоит в том, чтобы извлечь из отходов максимальное количество вторичного сырья. На выходе КПО выдает порядка 20 видов товарной продукции.