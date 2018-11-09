В Подмосковье установили умные счетчики газа на 50 тысячах узлах учета

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Умные счетчики газа, которые дистанционно передают показания, установили почти на 50 тысячах узлах учета в Московской области, сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Абоненты могут выбрать счетчики со смарт-картой или с GSM-модулем, которые позволяют передать показания в газовую компанию дистанционно, также пользователи могут подключить функцию "автоплатеж" в личном кабинете.

Умные счетчики оснащены запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при утечке. Кроме того, смарт-счетчики в автоматическом режиме передают данные о поломках, утечках и других нештатных ситуациях в газовую компанию в целях предотвращения возможного пожара или взрыва.