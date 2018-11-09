МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ГУП МО "Мострансавто" перевезло 45,4 миллиона пассажиров в октябре. Этот показатель является рекордом ежемесячной статистики за всю историю предприятия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам генерального директора "Мострансавто" Владислава Мурашова, таких результатов удалось достичь благодаря комплексу мер. Компания закупила около 2 тысяч новых автобусов. Кроме того, появилась возможность оплатить проезд с помощью банковских карт или гаджетов с системой NFC.

"В октябре 2018 года доля безналичной оплаты проезда в автобусах "Мострансавто" составила 91%", — добавил Мурашов.

Всего до конца года в общей сложности компания планирует перевезти около 500 миллионов пассажиров.