Власти Подмосковья ежегодно вкладывают 2 млрд рублей в развитие ЗАТО

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья ежегодно вкладывают два миллиарда рублей в развитие закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) региона, сообщил по итогам поездки в ЗАТО Молодежный губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В ЗАТО Молодежный планируется благоустройство: в следующем году появятся ФОК и Дом культуры, отремонтируем 30% подъездов и оформим фасады в единый стиль. Восстановим и объекты, которые нам передало Минобороны. Для нас важно развитие таких территорий. Военные городки были запущены, сейчас мы ежегодно вкладываем 2 миллиарда на их развитие", — написал Воробьев.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что 8 ноября Воробьев посетил с рабочей поездкой ЗАТО Молодежный. Губернатору представили концепцию развития городского округа на ближайшие 5 лет. Там планируется строительство дома культуры "Молодежный" вместимостью 280 человек. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года.