В Московской области ввели в эксплуатацию четыре газопровода

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В рамках программы губернатора "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" в Воскресенском районе и городских округах Коломенский, Дмитровский и Красногорск ввели в эксплуатацию четыре объекта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Подмосковья.

По словам главы ведомства Леонида Неганова, с начала года на территории Подмосковья введено 20 газопроводов. Всего предстоит создать 50 объектов газификации. Работы идут согласно графику и будут завершены до конца года. Таким образом, более 10 тысяч подмосковных жителей смогут подключить дома к газовым сетям.

"Мособлгаз" построил газопровод в деревне Гольево городского округа Красногорск с целью повышения надежности работы действующей газораспределительной системы, которая снабжает газом около 100 потребителей. Газом также могут воспользоваться более 160 домов деревень Насадкино и Раменье городского округа Дмитров, Богдановки Коломенского округа и поселка Сетовка Воскресенского района.