В Московской области уменьшилась смертность в ДТП на 2,4%

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Московской области за период с января по сентябрь 2018 года уменьшилась смертность в ДТП на 2,4%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Он сообщил, что в настоящее время по смертности в ДТП Подмосковье занимает третье место в ЦФО. Подмосковные власти намерены и дальше работать над улучшением данного показателя, в частности сокращать время приезда скорой на место происшествия.

На данный момент время приезда скорой помощи в Московской области занимает не более 10 минут. Задача заключается в том, чтобы и дальше повышать оперативность прибытия бригад.

По статистике, в Московской области каждый день регистрируется около 7 тысяч вызовов скорой.