Журавль с GPRS-передатчиком благополучно долетел из Подмосковья в Израиль

Журавли летят над полем в Заказнике Журавлиная родина. Архивное фото

Журавли летят над полем в Заказнике Журавлиная родина. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Молодой журавль из талдомского заповедника "Журавлиная родина" благополучно добрался до Израиля. Сведения в минэкологии Подмосковья поступили с GPRS-передатчика, закрепленного на ноге птицы, сообщил телеканал "360".

Журавленка с передатчиком назвали Рыжик. Некоторое время он и его семья находились на полях села Константиново Сергиево-Посадского района, а на ночевку возвращались на территорию заказника.

Семья журавлей начала миграцию на юг в начале октября. Сигнал о нахождении Рыжика в национальном израильском парке "Хула" поступил 26 октября.