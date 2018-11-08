В Подмосковье прошла "Ярмарка экологических проектов"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Заключительное мероприятие "Ярмарки экологических проектов" прошло в технопарке Физтеха. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства экологии и природопользования.

"Ярмарка экологических проектов" проводится в Московской области уже второй год. В этом было представлено 149 инициатив. По словам руководителя рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ Рашида Исмаилова, который возглавил жюри, главным критерием была именно практическая реализуемость проектов.

Советник губернатора Московской области по экологическим вопросам в ранге министра Александр Коган отметил, что если в прошлом году было много инициатив по снижению объемов захоронения мусора, переработке отходов, то в этом году новым трендом стали сохранение и реабилитация малых рек, экологическое воспитание и образование, раздельный сбор отходов.

Пять из восьми проектов-победителей касаются именно этих тем. С полным списком лучших инициатив можно будет ознакомиться на сайте минэкологии Московской области.