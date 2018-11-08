Коллективы из пяти городов Подмосковья — в финале театрального конкурса

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Театральные коллективы из пяти подмосковных городов принимают участие в финале межрегионального фестиваля-конкурса "Театральная завалинка", сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов "Театральная завалинка" в Московской области проходит с 5 по 10 ноября. Фестиваль организован театром ШЭСТ из городского округа Жуковский. В качестве учредителей выступают Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Союз театральных деятелей России, администрация округа Жуковский, Московская областная творческая молодежная общественная организация "Театральная завалинка" при содействии министерства культуры Российской Федерации.

"По итогам отборочного тура было выявлено 19 коллективов молодежных любительских театров, которые принимают участие в финале межрегионального молодежного фестиваля-конкурса "Театральная завалинка". Это коллективы из городов Домодедово, Балашиха, Рошаль, Красногорск, Луховицы Московской области и других регионов. По итогам фестиваля-конкурса будут определены лауреаты первой, второй и третей степеней и обладатели Гран-при", — цитирует пресс-служба министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.

Отмечается, что отборочный тур фестиваля-конкурса проходил с 1 июля по 30 сентября 2018 года. Всего в нем приняли участие 56 коллективов.

В 2018 году на фестивале стартует международный проект одной пьесы "Играем Чехова". Театральные коллективы из России, Литвы, Латвии и представители из Германии, Чехии, Италии ставят спектакли по произведению Чехова "Юбилей". После презентации на "Театральной завалинке" они поедут на международные гастроли по странам-участникам проекта.