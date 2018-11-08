Коллективы из пяти городов Подмосковья — в финале театрального конкурса

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Театральные коллективы из пяти подмосковных городов принимают участие в финале межрегионального фестиваля-конкурса "Театральная завалинка", сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
"По итогам отборочного тура было выявлено 19 коллективов молодежных любительских театров, которые принимают участие в финале межрегионального молодежного фестиваля-конкурса "Театральная завалинка". Это коллективы из городов Домодедово, Балашиха, Рошаль, Красногорск, Луховицы Московской области и других регионов. По итогам фестиваля-конкурса будут определены лауреаты первой, второй и третей степеней и обладатели Гран-при", — цитирует пресс-служба министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.
Отмечается, что отборочный тур фестиваля-конкурса проходил с 1 июля по 30 сентября 2018 года. Всего в нем приняли участие 56 коллективов.
В 2018 году на фестивале стартует международный проект одной пьесы "Играем Чехова". Театральные коллективы из России, Литвы, Латвии и представители из Германии, Чехии, Италии ставят спектакли по произведению Чехова "Юбилей". После презентации на "Театральной завалинке" они поедут на международные гастроли по странам-участникам проекта.