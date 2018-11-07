Семь ФОКов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Семь спортивных объектов появится в Московской области в этом году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство строительного комплекса региона.

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с бассейном появятся в поселках Уваровка Можайского района, Реммаш Сергиево-Посадского района и Глебовский городского округа Истра. В микрорайоне Подрезково также откроют ФОК. Кроме того, три спортивных комплекса с ледовой ареной появятся в городских округах Красногорск и Наро-Фоминск, отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Всего планируется ввести 21 спортивный объект. В 2019 году запланировано сдать еще 15 спортивных объектов, в частности стадионы после реконструкции в Ивантеевке, Красногорске, Чехове, Одинцове и Ногинске.

Физкультурно-оздоровительные комплексы откроют в рамках государственной программы "Спорт Подмосковья".