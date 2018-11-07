Более ста офисов подмосковных МФЦ оказали 16 миллионов услуг с начала года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 112 подмосковных офисов МФЦ за десять месяцев 2018 года оказали населению 16 миллионов услуг. До конца текущего года в Подмосковье откроются еще 12 новых офисов МФЦ. Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона, несмотря на рост посещения портала государственных услуг в интернете, за оказанием различных государственных и муниципальных услуг в офисы многофункциональных центров приходит огромное количество людей.

Сейчас в Подмосковье услуги населению оказывают 112 офисов МФЦ. С января по октябрь включительно жители региона воспользовались услугами многофункциональных центров 16 миллионов раз. В прошлом году такое количество услуг было оказано за все 12 месяцев 2017 года.

Лидеры по эффективности работы многофункциональных центров с начала года — это городские округа Фрязино, Домодедово, Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский, Зарайск. Среди лидеров также Солнечногорский, Ленинский и Сергиево-Посадский районы.

Новые офисы МФЦ заработали в 2018 году в Люберцах, Королеве, Одинцовском и Дмитровском районе, в Павловском Посаде, в Сергиевом Посаде и городском округе Богородский. До 1 января 2018 года в Подмосковье откроются еще 12 офисов многофункциональных центров, что позволит создать 700 новых рабочих мест.

Получить консультацию по получению электронных услуг также возможно во всех подмосковных офисах МФЦ, жителям области помогут разобраться в этом 322 сотрудника. В настоящее время полностью в электронном виде можно получить 84 услуги.