В Подмосковье дети из многодетных семей получат выплату на школьную форму

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Многодетные семьи в Московской области получили компенсацию затрат на школьную форму. Выплаты были оформлены на 36,6 тысячи детей на общую сумму 110 миллионов рублей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минсоцразвития Ирину Фаевскую.

Размер выплаты составляет три тысячи рублей. Чтобы ее получить, многодетные родители должны представить справку о том, что ребенок проходит обучение в областной школе. Компенсация выплачивается на каждого ребенка один раз в год.

В многодетных семьях Московской области воспитывается свыше 90 тысяч детей-школьников.