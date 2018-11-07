В этом году почти две тысячи детей-сирот в Подмосковье обрели семьи

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Почти 2 тысячи детей-сирот были устроены в приемные семьи в Подмосковье за десять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Ольги Забраловой.

"За десять месяцев текущего года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи почти 2 тысячи детей-сирот", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Подмосковье насчитывается более 4 тысяч приемных семей, 334 из которых были созданы в этом году. Также в регионе работает 72 школы подготовки приемных семей, в которых проводят занятия психологи, социальные педагоги, медики и юристы. С начала 2018 года их посетил уже 1771 потенциальный усыновитель, и почти 700 человек, прошедших школу, взяли детей в семью.

Всего в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семьях усыновителей воспитываются 8,5 тысяч детей.