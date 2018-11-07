В Подмосковье рост коммунальных платежей за вывоз мусора не превысит 2%

КРАСНОГОРСК, 7 ноя — РИА Новости. Рост стоимости коммунальных платежей в Московской области в связи с изменением порядка оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с 2019 года не превысит 2%, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Евгений Хромушин.

"Общий платеж по единому платежному документу для всех типов квартир — однокомнатные, двухкомнатные и так далее — в части обращения с твердыми коммунальными отходами по новому порядку не вырастет нигде более, чем на 2%", — сказал министр.

В то же время, отметил Хромушин, благодаря новому порядку обращения с отходами удастся избежать увеличения количества мусорных полигонов.

С 1 января 2019 года в платежных документах появится отдельная графа "вывоз мусора". В настоящее время плата за вывоз ТКО не прописывается отдельно, а входит в раздел "содержание и ремонт многоквартирных домов".