Центры для лечения инсультов и инфарктов построят в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Московской области хотят открыть три новых сосудистых центра. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Он отметил, что сосудистого центра для лечения инсультов и инфарктов не хватает в Воскресенске. Матвеев добавил, что новые центры помогут разгрузить уже существующие.

"Есть понимание, что для лечения инсультов и инфарктов нам необходимо открытие как минимум трех новых сосудистых центров, чтобы разгрузить предыдущие", ‒ сказал Дмитрий Матвеев.