Свыше 1 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2018 году

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Московской области прошли медицинское обследование в 2018 году. По результатам диспансеризации стало известно, что количество диагностируемых заболеваний заметно выросло. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

"На сегодняшний день более 1 миллиона человек прошли диспансеризацию. У 90 тысяч человек впервые выявили заболевания", — заявил Дмитрий Матвеев.

Медицинское обследование позволяет выявить у пациентов онкологические заболевания, которые на сегодняшний день диагностируют значительно чаще.

"У нас очень хорошая выявляемость онкологии — 2,5 тысячи новых случаев выявлено при диспансеризации, из них 60% на ранней стадии", — добавил министр.