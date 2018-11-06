В Подмосковье прошел этнографический диктант

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Порядка 4 тысяч человек написали этнографический диктант в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом количество участников выросло на 1 тысячу. Забралова также отметила, что акция проходила на 62 площадках по всему Подмосковью.

"С каждым годом все больше подмосковных жителей принимают участие в этнографическом диктанте. Участие принимали жители разных возрастов, самому старшему из них 80 лет. Задания состояли из 30 вопросов. Участники достойно справились с заданиями, средний балл по региону составил 52,2", — отметила зампред.