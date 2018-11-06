КРАСНОГОРСК (Московская область), 6 ноя — РИА Новости. Подмосковье полностью снабжает нуждающихся антиретровирусными препаратами, помогающими улучшить состояние ВИЧ-положительных пациентов, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев на брифинге, посвященном приоритетным задачам в системе здравоохранения Подмосковья на 2019 год.

"Мы находимся в лидерах РФ по охвату наших пациентов антиретровирусной терапией, то есть мы 100% нуждающихся за счет препаратов, которые поступают от федерального министерства, и тех препаратов, которые мы закупаем за счет областного бюджета, мы обеспечиваем", — сказал Матвеев.

Министр также добавил, что необходимо увеличить количество людей, которые ежегодно проходят тестирование на ВИЧ. Планируется, что каждый четвертый житель области должен проходить обследование в течение года.