Губернатор МО подписал закон о прожиточном минимуме пенсионера

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье на 2019 год составит 9908 рублей. Закон, принятый на заседании Московской областной думы, подписал глава региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".

Величина прожиточного минимума пенсионера в Подмосковье на 2019 увеличится на 4%.

В Московской области прожиточный минимум пенсионера определяется каждый год, чтобы установить социальные доплаты к пенсии. В 2019 году доплаты в 2,5 тысячи рублей получат порядка 165 тысяч человек. Всего на соцдоплаты необходимо около 5 миллиардов рублей.