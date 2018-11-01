Андрей Воробьев рассказал об инвестпотенциале Подмосковья в МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время презентации в Доме приемов министерства иностранных дел РФ инвестиционного потенциала Московской области. 1 ноября 2018г.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время презентации в Доме приемов министерства иностранных дел РФ инвестиционного потенциала Московской области. 1 ноября 2018г.

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев презентовал инвестиционный потенциал региона на встрече в МИД РФ. На мероприятии также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, послы, дипломаты, представители зарубежных торгово-промышленных палат, сообщил телеканал "360".

Воробьев подчеркнул, что Московская область старается привлечь как можно больше инвесторов, а также оказывает максимальное содействие в реализации проектов. Подмосковье входит в топ-10 регионов страны по объему прямых инвестиций.

"Регион занимает первые места в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Успешно функционируют индустриальные парки, работают три ОЭЗ, включая "Дубну", признанную самой эффективной в России", — отметил в свою очередь Лавров.

За четыре года в Подмосковье реализовали более 100 проектов на сумму порядка 200 миллиардов рублей. Больше всего инвестируют Австрия, Германия, США, Франция, Швеция, Швейцария.